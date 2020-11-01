مرور الاقليم: مصرع أكثر من 400 مواطن في حوادث مرورية

2020/12/23 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لمرور اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن مصرع أكثر من 400 مواطن في 2699 حادث مروري في عموم الاقليم.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن اسعد ملا كريم المتحدث باسم المديرية العامة للمرور في اقليم كوردستان، ان عدد الحوادث المسجلة في اقليم كوردستان للفترة من 2020/1/1 الى 2020/11/31 بلغ الفان و699 حادثا مروريا، نجم عنها مصرع 409 مواطن وجرح 4 آلاف و380 آخرين.

واضاف ملا كريم، ان خلال الفترة ذاتها تسم تحرير مليون و307 الف و814 مخالفة مرورية اغلبها تمثل تجاوز السرعة المحددة والوقوف في اماكن ممنوعة وعدم ارتداء حزام الامان واستخدام الهاتف المحمول (الموبايل) اثناء القيادة بالاضافة الى عدم الالتزام بالاشارات الضوئية.

واشار المتحدث باسم المديرية العامة لمرور الاقليم، الى ان عدد لوحات السيارات المسجلة، خلال 11 شهرا الماضية، بلغت 86 الفا و15 لوحة، 50 الفا و75 منها في اربيل ، 25 الفا و311 في السليمانية، 10 الاف و187 في دهوك، مشيرا الى ان عدد السيارات الكلي في اقليم كوردستان وصل الى مليون و828 و868 سيارة.

PUKmedia متابعة

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