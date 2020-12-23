قرارات مشددة من خلية الأزمة في كركوك

2020/12/23 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، حزمة قرارات جديدة ومشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

وقررت خلية الازمة في المحافظة:

1.غلق المولات والكافتريات والمطاعم وقاعات المناسبات و الألعاب دون استثناء.

2.التزام أصحاب مركبات الأجرة حاجز شفاف يمنع انتقال الفايروس بين السائق والركاب وسحب اجازة كل مخالف مع غرامة ٢٥ الف دينار على من لا يلتزم .

PUKmedia خلية الازمة في كركوك

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