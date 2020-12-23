افتاء كوردستان تصدر توضيحا بشأن انخفاض سعر الدولار

2020/12/23 | 15:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اللجنة العليا للافتاء في إقليم كردستان، الأربعاء، تحريم استغلال خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في رفع أسعار السلع والبضائع واحتكارها.

وذكرت اللجنة في بيان تضمن نص الفتوى تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (23 كانون الاول 2020)، أنه "يجب على جميع المسلمين الحفاظ على روح الإخوة والتعاون وعدم استغلال هذه التغييرات لأغراض شخصية".

واضافت، انه "يجب عدم رفع الاسعار عن المعدل الطبيعي او احتكار البضائع والسلع، فيما حثت اللجنة، الذين لديهم ديون بالدولار على مساعدة الدائنين في مثل هذه الظروف".

وطلبت اللجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، "مراقبة الأسعار والحفاظ على التوازن في الاسواق من أجل المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وبالأخص ذوي الدخل المحدود".

ا.ح

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