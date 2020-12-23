فيفا يحدد رسميا موعد قرعة كأس العالم للأندية

2020/12/23 | 16:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حددت لجنة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2021 المقبل، موعدا لإجراء قرعة مسابقة كأس العالم للأندية 2020 والتي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير/ شباط المقبل.وقال “فيفا”، في بيان له، إن “القرعة ستقام في تمام الرابعة بتوقيت وسط أوروبا في مقره بزيوريخ يوم 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، كما سيتم إعلان مزيد من الإجراءات الاحترازية”.وأصبح تيجريس أونال، المكسيكي أحدث المتأهلين للنسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية بعد تأهل الأهلي المصري، وبايرن ميونخ الألماني، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى الدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة.ويتبقى مقعد […]

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