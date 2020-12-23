رسمياً.. 19 كانون الثاني موعد قرعة مونديال الأندية

2020/12/23 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 19 يناير (كانون الثاني) 2021 المُقبل، موعداً لإجراء قرعة مسابقة كأس العالم للأندية 2020، والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير (شباط).

ستقام القرعة في مقر “فيفا” بالعاصمة السويسرية زيوريخ، كما سيتم إعلان مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وتأهل الأهلي المصري لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، بينما يعتبر تيغريس أونال المكسيكي أحدث المتأهلين للنسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية، بعد تأهل الأهلي، بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزلندي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة.

ولم يتبقى سوي مقعد وحيد لاكتمال الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، وهو المقعد الذي سيشغله بطل كأس “ليبرتادوريس”.

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