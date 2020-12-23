الرئيس التنفيذي لزين العراق: سنطبق قرار القضاء بتجديد الرخصة والجيل الرابع

2020/12/23 | 16:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق للاتصالات، علي الزاهد، على قرار القضاء بشأن رخصة شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد.

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