المالية النيابية: الاستقطاعات لا تشمل رواتب الموظفين التي تبلغ 750 فما دون

2020/12/23 | 16:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، استقطاع 5% من رواتب الدرجات الخاصة بموازنة 2021 فيما تعفى رواتب الموظفين من 750 فما دون من اي استقطاع.

وقالت عضو اللجنة المالية اخلاص الدليمي لـ/المعلومة/ ان “مسودة 2021 التي ارسلت من الحكومة تحتوي العديد من الاستقطاعات والضرائب التي ستثقل كاهل المواطن”.

واضافت “من بين الاستقطاعات التي فرضت هي استقطاع ما نسبته 5% من رواتب الدرجات الخاصة وهي نسبة لا تؤثر على رواتبهم العالية”.

واوضحت الدليمي ان “اللجنة المالية ستعمل على عدم شمول اي موظف بالاستقطاعات الذين رواتبهم من 750 الف فما دون بدل 500 الف”.انتهى25و

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