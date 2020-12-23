2020/12/23 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إن الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات السعودية في نظام الكفالة لا تنطبق على 3.7 مليون عامل منزلي يستثنيهم قانون العمل، مطالبة بتفكيك نظام الكفالة كليا.

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