بيان غاضب من وزارة الزراعة حول المحاصيل ممنوعة الاستيراد!

2020/12/23 | 16:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت وزارة الزراعة، الأربعاء، إلى تشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية والكمارك بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2020)، إن "الوزارة تدعو إلى تشديد الإجراءات من قبل هيئة المنافذ الحدودية والكمارك ومن كافة المنافذ العراقية، بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا".

وتابع، "رغم كل الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية، الا أن مخرجاتها باتت غير واضحة، فضلاً عن حماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الأمنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشددة من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي، الا أن سياسة الإغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وخاصة محصولي الطماطم والبطاطا ما زالت متواصلة دون رادع يذكر".

وأضاف، أن "عملية إغراق الأسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة أضرت إلى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال الأيام الماضية"، موضحا أن "ذلك سيؤدي إلى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الأيام، سيما وأنها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين".

وأشار إلى ان "الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين وفرت 23 منتجا زراعيا محليا، ومنعتها من الاستيراد"، داعياً القوات الامنية وهيئة المنافذ الحدودية والكمارك والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والمحافظين إلى "تفعيل العمل والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استهداف المنتج المحلي العراقي".

وأكد، أن "الوزارة تحمل الجهات المخالفة لتطبيق القوانين الخاصة بالروزنامة الزراعية مسؤولية ما يتعرض له المنتج الزراعي المحلي".

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