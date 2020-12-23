مهند عبد الرحيم ينقذ الزوراء من خسارة امام امانة بغداد

2020/12/23 | 16:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مباراة ادراماتيكية انقذ مهند عبد الرحيم فريقه الزوراء من اول خسارة له في الدوري بعد التعادل مع نادي امانة بغداد بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب امانة بغداد لصالح الجولة 10 من دوري الكرة الممتاز.

المباراة لم ترتقي الى المستوى الفني العالي وكانت متوسطة الاداء حتى الدقيقة (87) عندما تقدم ستار ياسين لامانة بغداد من علامة الجزاء بعد خطأ تسبب به مدافع الزوراء عباس قاسم, لكن الزوراء سرعان مارد برأسية مهاجمه مهند عبد الرحيم .

بهذه النتيجة حل الزوراء ثالثاً بشكل مؤقت في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة, بينما تواجد امانة بغداد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

وفي ذات التوقيت تغلب زاخو على الصناعات الكهربائية بهدف نظيف سجله المحترف (ديفيد كاستا), وتفوق نفط البصرة على مضيفه نادي القاسم بهدفين نظيفين سجل الاهداف (احمد قاسم و حيدر جلاوي), في حين احتكم اربيل والميناء الى التعادل الايجابي 2-2.

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