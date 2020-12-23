2020/12/23 | 16:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعطل الدوام الرسمي من 27 لغاية الثاني من الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعطل الدوام الرسمي من 27 لغاية الثاني من الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).