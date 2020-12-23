الزراعة تصدر بياناً بشأن المحاصيل الممنوعة من الاستيراد

2020/12/23 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن المحاصيل الممنوعة من الاستيراد، فيما دعت الى منعها من الدخول.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “الوزارة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية، الا ان مخرجاتها باتت غير واضحة، فضلا عن حماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الامنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشددة من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي”.

واضاف النايف ان “سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وخاصة محصولي الطماطم والبطاطا ما زالت متواصلة دون رادع يذكر”، مبينا ان “عملية اغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة أضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال الايام الماضية”.

وتابع ان “ذلك سيؤدي الى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الايام سيما وانها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين”، مشيرا الى ان “الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين وفرت 23 منتج زراعي محلي ومنعتها من الاستيراد”.

ودعا النايف “القوات الامنية وهيأة المنافذ الحدودية والكمارك والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والمحافظين الى تفعيل العمل والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استهداف المنتج المحلي العراقي”، مؤكدا أن “الوزارة تحمل الجهات المخالفة لتطبيق القوانين الخاصة بالروزنامة الزراعية مسؤولية ما يتعرض له المنتج الزراعي المحلي”.

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