الحكيم يدعو الى فتح ملفات الفساد وتخفيف اعباء صرف الدينار امام الدولار

2020/12/23 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، الى فتح ملفات الفساد وتخفيف اعباء صرف الدينار امام الدولار

وقال الحكيم خلال زيارته الى محافظة السماوة، اننا “نطالب بفتح ملفات الفساد وتخفيف اعباء صرف الدينار امام الدولار“، داعيا الحكومة الى “دعم الشرائح المحرومة”.

وطالب الحكومة “بضبط الاسعار”، مؤكدا على “ضرورة ملاحقة المتلاعبين بقوت المواطنين“.

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