دولة عربية تسجل أكبر حصيلة في صادراتها غير البترولية منذ عقد

2020/12/23 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن صادرات مصر غير البترولية سجلت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكدت الوزيرة أن “الاستثمارات الحكومية المنفذة في الربع الأول من عام 2020/2021، وما حدث بها من تطورات وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71 %”.

ولفتت هالة السعيد، إلى أن الهيكل القطاعي لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان والتعليم قبل الجامعي، والجامعي، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والري، وعددا من القطاعات الأخرى.



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