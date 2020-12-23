كردستان تعطل الدوام الرسمي من 27 كانون الاول لغاية الثاني من الشهر المقبل

2020/12/23 | 16:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت حكومة إقليم كردستان، الاربعاء، قراراُ بتعطيل الدوام الرسمي من السابع والعشرين من الشهر الجاري لغاية الثاني من الشهر المقبل.

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