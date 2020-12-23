النجف تمنع دخول الطماطم المستوردة

2020/12/23 | 16:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ،الاربعاء، السيطرات كافة بمنع دخول محصول الطماطة المستورد الى محافظة النجف الأشرف ، وذلك ضمن خطط دعم المزارع النجفي ، خصوصا وان النجف حققت الاكتفاء الذاتي من منتوج الطماطة .

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