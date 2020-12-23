الزراعة: إغراق السوق بالمستوردات الممنوعة أضرت بالفلاحين

2020/12/23 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن إغراق السوق بالمستوردات الممنوعة أضرت بالفلاحين، فيما بينت أنها وفرت 23 منتجا زراعيا محليا ومنعت استيراده".

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية على وفق الخطة الزراعية إلا أن مخرجاتها باتت غير واضحة، فضلا عن حماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الأمنية والجمارك وحصولها على قرارات دعم مشددة من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي إلا أن سياسة الإغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وخاصة محصولي الطماطم والبطاطا ما زالت متواصلة دون رادع يذكر".

وأضاف، أن "عملية إغراق الأسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة أضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال الأيام الماضية"، مبينا أن "ذلك سيؤدي إلى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الأيام، لا سيما وأنها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين".

وأشار الى أن "الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين وفرت 23 منتجا زراعيا محليا ومنعتها من الاستيراد "، داعيا "القوات الأمنية وهيأة المنافذ الحدودية والجمارك والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والمحافظين الى تفعيل العمل والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استهداف المنتج المحلي العراقي، مؤكدا أن "الوزارة تحمل الجهات المخالفة لتطبيق القوانين الخاصة بالروزنامة الزراعية مسؤولية ما يتعرض له المنتج الزراعي المحلي".

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