المهمة السرية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي - عادل حبه

2020/12/23 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم بيتر كوينغ*المصدر:Global Researchتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع New Eastern Outlookترجمة عادل حبه بيتر كوينغعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنباً إلى جنب – بنعومة وبسلاسة.



إنهما لا يقدمان القروض بانتظام وبمبالغ مالية ضخمة لأنظمة الرعب في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهم يبتزان الدول الفقيرة كي تقبل الشروط القاسية التي يفرضها الغرب.



وبعبارة أخرى، فإن البنك الد ......





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