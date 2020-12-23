هل يمكن للبرلمان رفض ضريبة الراتب الكلي؟..

2020/12/23 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، امكانية رفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض الضريبة على الراتب الكلي للموظفين.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “جميع ما جاء بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المرسل من الحكومة الى مجلس النواب سيكون بحاجة الى تصويت مجلس النواب”، لافتا الى ان “قرار فرض الضريبة على راتب الموظفين امر بحاجة الى التصويت داخل مجلس النواب”.

واضاف ان “مجلس النواب بامكانه رفض هذه الفقرة ضمن الموازنة او تعديلها وفق ما يراه مناسبا”، مبينا ان “تلك الفقرة لن تمر الا بالتصويت عليها داخل مجلس النواب”.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، امس الثلاثاء، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى مجلس النواب.



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