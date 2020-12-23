السفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار لغرض الفحص والتدريب

2020/12/23 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت السفارة الامريكية في بغداد اليوم الاربعاء صافرات الإنذار داخل مجمعها الدبلوماسي وسط المنطقة الخضراء، كما اتخذت اجراءات امنية مشددة وذلك بعد يومين تعرضها الى هجمات صاروخية.

واكد مصدر أمني ان اطلاق صافرات الانذار لغرض الفحص والتدريب كما رافقتها اجراءات طوارئ متعددة تحسبا لتجدد الهجمات الصاروخية، وكانت خلية الإعلام الأمني اعلنت الاحد الماضي استهداف السفارة بعدد من الصواريخ التي انطلقت من منطقة معسكر الرشيد جنوب شرقي بغداد.

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