"العيد لم يغب عن المدينة".. مسيحيو الموصل يحتفلون بالميلاد فوق الدمار

2020/12/23 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في كل مرة تقرع أجراس الكنيسة أتذكر الموصل"، بهذه العبارة اختصرت الشابة ديانا (31 عاماً) ما يعاني منه أهالي مدينة الموصل خارجها، حيث لم يعد منهم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش منذ أكثر من ثلاثة سنوات ونصف إلا القليل، وبات عيد الميلاد داخلها حلماً للكثيرين من أهلها.

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