طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط بأكثر من المتوقع

2020/12/23 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول.

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