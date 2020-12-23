أسعار النفط تتحول للارتفاع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

2020/12/23 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

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