العراق يحظر استيراد 23 منتجاً زراعيا ويؤكد توفيرها محلياً

2020/12/23 | 16:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

دعت وزارة الزراعة، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، إلى منع دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنها “تدعو إلى تشديد الاجراءات من قبل هيأة المنافذ الحدودية والكمارك ومن كافة المنافذ العراقية بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا”.

واضاف البيان أن “الوزارة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية الا أن مخرجاتها باتت غير واضحة، فضلاً عن حماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الامنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشدده من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي الا أن سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وخاصة محصولي الطماطم والبطاطا ما زالت متواصلة دون رادع يذكر”.

وتابع أن “عملية أغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة أضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال الايام الماضية”.

واستدرك البيان أن “ذلك سيؤدي الى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الايام، سيما وانها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين”، مشيراً الى أن “الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين وفرت 23 منتجا زراعيا محليا ومنعتها من الاستيراد”.

ودعت الوزارة القوات الامنية وهيأة المنافذ الحدودية والكمارك والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والمحافظين الى “تفعيل العمل والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استهداف المنتج المحلي العراقي”، مؤكدة أن “الجهات المخالفة لتطبيق القوانين الخاصة بالروزنامة الزراعية تتحمل مسؤولية ما يتعرض له المنتج الزراعي المحلي”.

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