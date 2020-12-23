التعليم تستحدث دراسات مسائية في 3 جامعات عراقية (وثيقة)

2020/12/23 | 16:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، الاربعاء، استحداث دراسات مسائية في جامعات القاسم الخضراء وميسان وسامراء.

وبحسب كتاب استحداث تلقى "ناس" نسخة منه (23 كانون الاول 2020)، فان هذا القرار جاء استنادا الى ما جاء في قرار هيئة الرأي عبر الاستبانة الالكترونية وضمن الدائرة الالكترونية.

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