رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة غلق منافذ الفساد

2020/12/23 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 23 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، كلا من رئيس هيأة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيأة الادعاء العام ومدير عام الاسترداد في هيأة النزاهة ومدير عام التحقيقات في الهيأة.

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الجمهورية على الدور الهام الذي تضطلع به هيأة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الاموال واسترداد الاموال العراقية المهربة، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية.

ولفت سيادته إلى خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد، مشدداً على أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد.

واستمع السيد الرئيس إلى استعراض من رئيس هيأة النزاهة ونائب رئيس هيأة الادعاء العام، حول سير عمل الهيئتين، وأكد سيادته دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة، كما وجه الرئيس بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين لغرض تفعيل استرداد ما تم تهريبه من الاموال وملاحقة الفاسدين.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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