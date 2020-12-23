2020/12/23 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو كتلة النهج الوطني جمال

المحمداوي، الاربعاء، عن تسريب من

البنك المركزي العراقي يتضمن شراء

الدولار من المصارف الوسيطة بسعر (١٤٥٠)

دينار، معتبرا ذلك "جريمة كبرى" بحق

الاقتصاد العراقي، طالب بإقالة

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