الكعبي يدعو الى استيعاب حملة الشهادات العليا والاستفادة من البحوث العلمية

2020/12/23 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن

كريم الكعبي، الاربعاء، الى إيلاء

البحوث العلمية اقصى درجات الاهتمام

والاستفادة منها في تطوير جميع مفاصل

الدولة، فيما أكد على ضرورة استيعاب

حملة الشهادات العليا.

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