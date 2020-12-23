الحكيم يطالب بفتح ملفات الفساد وتخفيف اعباء صرف الدينار امام الدولار

2020/12/23 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم،

الاربعاء، بفتح ملفات الفساد وتخفيف

اعباء صرف الدينار امام الدولار، فيما

شدد على ضرورة ملاحقة المتلاعبين بقوت

المواطنين.

وقال الحكيم في كلمة له خلال

زيارته لمحافظة ا

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