تراجع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

2020/12/23 | 17:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين في الشهر الماضي.

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