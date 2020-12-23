بعد قرارات امس… عودة قوية لإمكانية فرض “حظر التجول” في العراق 14 يوماً

2020/12/23 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشف مصدر في وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عدم وجود إصدار أي قرار بفرض حظر تجوال جزئي في بغداد والمحافظات، بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقال المصدر وفقا لوسائل إعلام محلية، “ما حصل كان مقترحاً من وزارة الصحة بفرض حظر تجوال جزئي من الساعة 8 مساء إلى 7 صباحاً لمدة 14 يوماً فقد تم رفعه إلى اللجنة العليا للسلامة والصحة الوطنية، ولكن اللجنة لم تصدر أي قرار رسمي لغاية الآن بهذا الشأن”.

وأضاف “في حال صدر قرار رسمي من اللجنة العليا سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الحكومة وزارة الصحة والجهات المعينة”.

وكان وزير الصحة حسن التميمي، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن رفع توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً اعتباراً من يوم 24 من الشهر الجاري، للوقاية من تفشٍ جديد لوباء كورونا، وأن التوصية تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.

إلا أن خلية الأزمة النيابية الخاصة بملف فيروس كورونا، أكد أمس، عدم وجود نية لدى السلطات العراقية لفرض حظر التجوال الشامل.

ويوم أمس الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء منع السفر من وإلى دول بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدنمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا.

كما قرر المجلس غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة أسبوعين بدءاً من 24/12/2020.

واتخذت هذه الإجراءات الجديدة لمواجهة النمط الجديد من فيروس كورونا وتجنب تفشيه في البلاد.

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