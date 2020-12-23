الثامر: سنواجه نفط ميسان بأسلوب جديد

2020/12/23 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المنسق الإعلامي لنادي النفط، جمعة الثامر، أن مدرب الفريق، يحيى علوان، سيدخل مباراة اليوم الأربعاء أمام نفط ميسان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز، بأسلوب لعب جديد.

وقال الثامر، خلال تصريحات خاصة لـ(كووورة)، إن علوان قرر تغيير اسلوب اللعب، وسيمنح فرصة للوجوه الشابة للمشاركة، بعدما ابتعد عدد من لاعبي الفريق عن مستواهم الحقيقي، خصوصا عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام النجف.

وأضاف أن الفريق مطالب بالفوز في مباراة اليوم، نظرا لأهميتها وتقارب ترتيب الفريقين، حيث يعد الفوز السبيل الوحيد لاستعادة النفط لتوازنه.

وأشار إلى أن النفط استعد بشكل مثالي للمباراة، والفريق مكتمل الصفوف، كما وضع الجهاز الفني الحلول لإيقاف مفاتيح لعب نفط ميسان.

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