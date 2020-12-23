موقف كورونا في الرصافة: تراجع في الإصابات ومؤشر الشفاءات يرتفع

2020/12/23 | 17:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

36 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:

قطاع النهروان 4 حالات

قطاع الرصافة 4 حالات

قطاع البلديات الثاني حالتين

قطاع الصدرحالتين

قطاع الشعب 10 حالات

قطاع بغداد جديدة 12 حالة

قطاع المدائن حالتين

9 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحي

3 حالات في منطقة مدينة الصدر

حالة واحدة في كل من المناطق التالية: الزعفرانية والحسينية والكرادة وجسر ديالى وحي آور والأمين.

وتابع، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 66 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبين أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

مدينة الصدر 31 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها

شارع فلسطين 3 حالات شفاء

البلديات 7 حالات شفاء

حي المنتظر 4 حالات شفاء

حي الزهراء حالتين شفاء

حي تونس 4 حالات شفاء

الشعب 6 حالات شفاء

النهروان 3 حالات شفاء

وحالتين شفاء في كل من بسماية و جسر ديالى و جانب صحة الكرخ

وأضاف الساعدي أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72670، توفي منهم 1415، فيما اكتسب الشفاء 70668، ومتبقي قيد العلاج 587".

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