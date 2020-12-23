مجلس افتاء الاقليم: من غير الجائز رفع اسعار المواد

2020/12/23 | 17:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، انه من غير الجائز رفع اسعار المواد مستواها الطبيعي.

وقال المجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه وبسبب التغييرات الحاصلة في اسواق الاقليم والعراق، وانخفاض اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، من الضروري على جميع المسلمين الحفاظ على روح الوئام والاخوة والتعاون وعدم استغلال التغييرات الحاصلة في سبيل مصالحهم الشخصية.

واضاف: انه من غير الجائز رفع اسعار المواد والاحتياجات اليومية فوق مستواها الطبيعي ووضع اسعار جديدة عليها او احتكارها، مطالبا الدائنين الذين يمتلكون ديونا عند المواطنين بالدولار الامريكي، بمساعدة المدينين في الوضع الحالي.

وطالب المجلس خلال بيانه، الجهات الحكومية ذات العلاقة الى مراقبة الاسعار والعمل على اجراء توازن في الاسواق من اجل مصلحة المواطنين بشكل عام ومصلحة المواطنين المتعفيين على وجه الخصوص.

PUKmedia ترجمة

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