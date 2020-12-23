بعد 4 اشهر على اغلاقه.. اعادة فتح مكاتب ان ار تي في اربيل ودهوك

2020/12/23 | 17:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بعد مرور 4 اشهر على اغلاق مكتب ان ار تي في دهوك و ويومين في اربيل ، تم اعادة افتتاح مكاتب ان ارتي في المحافطتين لتعود للعمل من جديد.

وكانت قوة امنية قد قامت في شهر اب الماضي بإغلاق مكاتب ان ار تي في اربيل ودهوك بالقوة، وقد تم اعادة افتتاح مكتب اربيل بعد مرور شهر، لكنها لم تسمح بإعادة افتتاح مكتب دهوك.

وقد قامت القوات الامنية قبل يومين بإغلاق مكتب ان ار تي في اربيل مطالبين الموظفين بالتوقف عن العمل واخلاء البناء.

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق، عدم صدور اي قرار من قبلها لإغلاق مكتب ان ار تي في مدينة اربيل .

من جهته اعلنت المديرية العامة للمطبوعات و الاعلام في وزارة الثقافة في اقليم كوردستان، ان "وزارة الثقافة غير مسؤولة عن اغلاق مكتب ان ار تي في اربيل ، ولا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع، وفي حال صدور اي قرار فانه يوجه الى قناة ان ار تي وليس لمكاتب القناة، مؤكدا ان عمل المكاتب من اختصاص وزارة الداخلية".

وكانت وزارة ثقافة كوردستان قد قررت في السابع من الشهر الحالي اغلاق قناة ان ار تي لمدة اسبوع من دون صدور اي امر قضائي، وقامت بتمديد قرار الاغلاق لـ 7 ايام اخرى.

جدير بالذكر ان اغلاق قناة ان ار تي اثار ردود افعال محلية وعالمية واسعة، حيث ادانت كل من المنظمة العالمية لحماية الصحفيين (سي بي جي) ونقابة الصحفيين في كوردستان، ومركز ميترو لحماية الصحفيين والعديد من الكتاب والصحفيين اغلاق القناة مطالبين بإلغاء القرار واعادة افتتاحه من جديد.

ا.ح

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