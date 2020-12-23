الاتصالات تتوعد بمحاسبة أصحاب أبراج وشركات الانترنت المخالفة

2020/12/23 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت وزارة الاتصالات، الاربعاء،

المتلاعبين باسعار خطوط الانترنت

بمحاسبتهم قانونياً.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن

المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني

قوله، إن "الوزارة لا تتأثر بتغيير سعر

الصرف لاس

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