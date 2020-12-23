النفط توقع عقد استثماري لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة النجف

2020/12/23 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط الاربعاء عن توقيعها

عقد استثماري مع احدى الشركات المحلية

لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين

بطاقة 6000 برميل باليوم في محافظة النجف.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي

حامد يونس على

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