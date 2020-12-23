تعطيل الدوام الرسمي في كردستان العراق لمدة اسبوع بدءاً من الاحد

2020/12/23 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء في اقليم كردستان

العراق، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي

في الاقليم لمدة اسبوع واحد بدءاً من

يوم الاحد المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان

تلقت “وكالة نون ” نسخة منه، ان “مجلس

و

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