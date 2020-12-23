الرئيس العراقي يشدد على استرداد الأموال “المنهوبة” وغلق منافذ الفساد

2020/12/23 | 17:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، كلا من رئيس هيأة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيأة الادعاء العام ومدير عام الاسترداد في هيأة النزاهة ومدير عام التحقيقات في الهيأة.وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الجمهورية على “الدور الهام الذي تضطلع به هيأة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الاموال واسترداد الاموال العراقية المهربة، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة”، مشيراً إلى أن “الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية”.ولفت إلى “خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور […]

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