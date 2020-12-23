وداوها بالتي كانت هي الداء.. فايروس من فصيلة كورونا يحصن الجسم منه

2020/12/23 | 17:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يمكن أن تحدث نزلات البرد بسبب فيروسات كورونا التي تنتمي إلى عائلة الفيروسات نفسها لـ sars-cov-2، ما أثار نظريات بشأن توفيرها حصانة ضد حالات "كوفيد-19" الشديدة.

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