التعليم: استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية حتى الثلاثاء المقبل

2020/12/23 | 17:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية الى غاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2020/12/29.

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