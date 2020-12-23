التعليم تعلن استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية

2020/12/23 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “تقرر استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية، الى غاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2020/12/29”.

واكدت أن “التقديم والتنافس والقبول يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الاهلي (www.pe-gate.org) حصرا”.

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