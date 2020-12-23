وزير العمل ونظيره الإيراني يبحثان سبل تطوير التعاون المشترك

2020/12/23 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني محمد شريعت مداري إمكانية التعاون في القضايا الاجتماعية وشؤون العمل بما فيها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بهذا الخصوص.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الركابي قدم خلال اللقاء الذي جرى عبر نافذة إلكترونية اليوم الأربعاء، شرحا عن عمل ومهام صناديق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وصندوق المشاريع الصغيرة وكيفية استثمارها، ووجه الوزير الإيراني دعوة رسمية لوزير العمل لزيارة بلاده".

وبين أنه "جرى بحث عدد من الملفات التي تخص الشأن الاجتماعي وقضايا العمل، منها توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بعد دراستها من قبل اللجان المختصة".

وقال الركابي بحسب البيان، إن "العلاقة التاريخية بين العراق وإيران تشهد تطورا في كل المجالات"، مؤكدا "ضرورة أن لا يكون كورونا معرقلاً للتواصل المباشر بين البلدين".

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