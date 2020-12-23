2020/12/23 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لم يستحق التواجد في القائمة النهائية لجائزة “The best”، لأفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ، بالجائزة على حساب ميسي وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

وقال كروس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الأربعاء: “ليفاندوفسكي يستحق الفوز بجائزة الأفضل عن جدارة”.

وتابع: “لكن بالنسبة لي، ميسي لا يستحق التواجد في المراكز الثلاثة الأولى، لأنني أرى أنه لم يقدم أي شيء يذكر، خلال هذا العام”.

وعن فوز الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بجائزة أفضل مدرب على حساب مواطنه، هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، قال كروس: “الاثنان رائعان..



وفي ظل النجاحات الكبيرة التي حققها كلوب مع ليفربول، وأهمهما استعادة لقب البريميرليج، فإنه يستحق الجائزة أيضًا”.

وأضاف كروس: “فليك أيضًا أحد الشخصيات البارزة في 2020..



لم يقتصر الأمر على مساعدة بايرن على الفوز بالثلاثية، لكنه اكتسح جميع الفريق، ونادرًا ما سجلوا أقل من 4 أهداف في المباراة الواحدة”.

وعن علاقته بفليك، قال: “كانت لدي مشكلة واحدة فقط معه، عندما كان مساعدًا ليواخيم لوف في منتخب ألمانيا..



كان ذلك عندما أيقظني عدة مرات خلال مونديال 2014 لتناول الإفطار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كروس: ميسي لم يستحق التواجد مع ليفاندوفسكي وكريستيانو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كروس: ميسي لم يستحق التواجد مع ليفاندوفسكي وكريستيانو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).