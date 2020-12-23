ماتيوس: هالاند مثل ليفاندوفسكي

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية وبايرن ميونخ، بالنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لن يستمر طويلًا في سيجنال إيدونا بارك.

وقال ماتيوس في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الإيجابية التي يشعها تنعكس على الفريق، ولهذا أعتقد أنه عندما يحين الوقت، لن يلعب هالاند مع دورتموند مجددًا، وسيتخذ الخطوة التالية، حيث أصبح جاهزًا، ونحن فخورون لوجوده في البوندسليجا”.

وأضاف: “دورتموند يجب أن يكون ممتنًا لأنه استطاع الاعتماد عليه، فهو مهاجم يناسب الفريق حقًا”.

وتابع: “هو في العشرين من عمره، ومع ذلك آلة تهديفية، كما يقدم العديد من التمريرات الحاسمة، فلا يمكن الاستغناء عنه”.

وأكمل: “يُنظر إلى هالاند في دورتموند مثلما يُنظر إلى روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، فمثل هؤلاء اللاعبين بهذا المستوى لا يتحملون فقط مسؤولية تسجيل الأهداف، ولكن أيضًا جرّ الفريق معهم إلى الأمام”.

وزاد: “إنه يدافع أيضًا، وهو أمر أستمتع به حقًا عندما أراه هو وليفاندوفسكي يقومان بذلك في دورتموند وبايرن، فهو ليس مجرد مهاجم ثابت”.

وأتم: “رائعة هي طريقة تفكيره وهو في هذا العمر، فهو لا يفكر في نفسه فقط، بل يفكر في الفريق بأكمله”.

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