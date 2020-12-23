ميسي يطلق رسالته الأولى بعد تحطيم رقم بيليه

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن سعادته بعد تحطيم الرقم التاريخي للأسطورة، البرازيلي بيليه.

وسجل ميسي هدفًا في فوز برشلونة على بلد الوليد، بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 15 لليجا.

وأصبح ميسي أفضل هداف مع نادٍ واحد في تاريخ اللعبة برصيد 644 هدفًا في 749 مباراة، ليتجاوز رقم بيليه الذي سجل 643 هدفًا في 757 مباراة.

ونشر ميسي رسالة عبر حسابه على “فيسبوك”، قال فيها: “عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأحطم أي رقم قياسي، خصوصًا هذا الذي حطمته اليوم، والذي كان مسجلًا باسم بيليه”.

وأضاف ميسي: “أريد أن أشكر كل من ساعدني خلال كل هذه السنين، زملائي في الفريق، عائلتي، أصدقائي وكل من يدعمني كل يوم”.

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