اعتقال صحفي في البصرة بعد اقتحام منزله

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إعتقلت قوة أمنية، فجر الأربعاء، الصحفي حسن صباح وصادرت معدات تتعلق بعمله الصحفي بعد إقتحام منزله في محافظة البصرة

وأبلغ والد الزميل “حسن صباح” المرصد العراقي للحريات الصحفية، إن “قوة أمنية كبيرة طوقت منزلهم في الساعة 3 من فجر الأربعاء، قبل أن تقتحمه، وتعتقل إبنه (حسن صباح) وتصادر عدد من المعدات الصحفية، وأوراق تتعلق بعمله”.

وأضاف والد الزميل الصحفي ان “القوة الأمنية استخدمت القوة المفرطة في الاقتحام، وروعت الأطفال والنساء، ولم تطلعنا على سبب الإعتقال”، مطالباً “الجهات المعنية والأوساط الصحفية بالتدخل لمعرفة مصير ابنه”.

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