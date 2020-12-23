2020/12/23 | 17:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير السعد

غير بعيد عن واقع البلد الاقتصادي والسياسي، وما نراه من حجم الإضطرابات والأزمات التي خلقتها أيادٍ غير نظيفة فاسدة مغرضة جميعنا قد شخصها وشخص من هي الأدوات الفاسدة.

فواقع الرياضة في العراق بكل مفاصله ليس ببعيد عن هذه الاضطرابات وانعكاساتها السلبية.

فالصراع على مغانم الاتحادات والهيئات الرياضية، والإنتخابات التي يشوبها الكثير من اللغط كلها عامل مضاعفة للتخريب.

ووصل الحال الى التدخلات المغرضة لتسمية المدربين واللاعبين، وغيرها من الممارسات التي لا تنم ألا عن تحكم فئات غير نزيهة في الواقع الرياضي.

الشارع العراقي الرياضي والنقاد والصحافة والاعلام واع ويشخص بشكل دقيق هذه الإخفاقات والممارسات السلبية.ما نحتاجه وتحتاجه الرياضة في العراق.



إن ننتقل من مرحلة التشخيص الى العمل والبدء بالاختيار الدقيق والصحيح للشخصيات التي تقود الرياضة في العراق.

وهذا لن يأتي ما لم، يتم استبعاد هذه الاياد الملوثة وغير الحريصة على واقع البلد وسمعته الرياضية، والتي تجهل كيفية أعادة بناء الواقع الرياضي بما يستحق، من منتخبات واندية، وهيئات، واتحادات يديرها اشخاص مهنين مخلصين بالمستوى الحقيقي وليس المزيف.

مسؤولية الجميع في هذه المرحلة والقادم منها، أن نقدم الأفضل في اختياراتنا المبنية على المهنية والكفاءة بالأداء بعيدا عن العوامل السلبية السابقة التي كانت تؤثر من محاباة، وولاءات، وصفقات.

إن أخفقنا أو تساهلنا لا سامح الله فسنكون جميعاً سبباً في دمار الرياضة في العراق.

نجاح الرياضة في العراق مرهون بأعناقنا جميعاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياضتنا .. احتضار على الأبواب !) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياضتنا .. احتضار على الأبواب !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).