الزراعة تدعو الى منع دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعت وزارة الزراعة الى تشديد الاجراءات من قبل هيأة المنافذ الحدودية والكمارك ومن كافة المنافذ العراقية بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا”.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن الوزارة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية الا ان مخرجاتها باتت غير واضحة، فضلا عن حماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الامنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشدده من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي الا ان سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وخاصة محصولي الطماطم والبطاطا ما زالت متواصلة دون رادع يذكر ،مبينا بان عملية اغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة أضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال الايام الماضية ،مستدركا بأن ذلك سيؤدي الى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الايام سيما وانها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين ، مشيرا الى ان الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين وفرت 23 منتج زراعي محلي ومنعتها من الاستيراد ، داعيا القوات الامنية وهيأة المنافذ الحدودية والكمارك والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والمحافظين الى تفعيل العمل والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استهداف المنتج المحلي العراقي ، مؤكدا بأن الوزارة تحمل الجهات المخالفة لتطبيق القوانين الخاصة بالروزنامة الزراعية مسؤولية ما يتعرض له المنتج الزراعي المحلي .

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