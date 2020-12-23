2020/12/23 | 17:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "شبكة الإعلام المقاوم" تنشر فيديو من عدة كاميرات لعملية اغتيال سليماني والمهندس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شبكة الإعلام المقاوم" تنشر فيديو من عدة كاميرات لعملية اغتيال سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شبكة الإعلام المقاوم" تنشر فيديو من عدة كاميرات لعملية اغتيال سليماني والمهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).